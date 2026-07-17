Ufficiale Gosens ceduto allo Schalke 04, il tedesco: "L'esclusione mi ha colpito"

vedi letture

Il comunicato ufficiale della Fiorentina e il messaggio pubblicato dal terzino tedesco sul proprio profilo Instagram dopo la cessione

Robin Gosens è stato ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione ed obbligo a determinate condizioni allo Schalke 04. A comunicarlo è stata la Fiorentina tramite un comunicato ufficiale. Finisce dunque dopo 2 stagioni l'avventura del terzino con la maglia della Viola.

Di seguito il comunicato del club: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione ed obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Robin Gosens all'F.C. Schalke 04".

IL MESSAGGIO DI GOSENS - Di seguito il lungo messaggio pubblicato dal giocatore sul proprio profilo Instagram: "Quando due anni fa ho avuto la possibilità di giocare per la Fiorentina ero felice. Non avrei mai potuto immaginare quanto sarei diventato ancora più felice nel corso del tempo. Abbiamo trovato una casa. Il primo anno qui è andato incredibilmente bene. Il secondo, incredibilmente male. Ma quello che non è mai cambiato è il fatto che ogni singolo giorno ho lasciato qui la mia vita. In campo e fuori. E che mi sono sempre comportato in modo corretto - nei confronti di tutti. Oggi si chiude un capitolo che non pensavo si sarebbe chiuso. Non così, non in questo modo e nemmeno con queste dinamiche. Arriva inaspettato, ed è proprio per questo così doloroso. Negli ultimi giorni ho passato molto tempo a riflettere, perché il nostro cuore è molto legato a questa città e a questa società. Sono andato ad allenarmi senza creare caos e ancora sto provando a capire cosa è successo in così poco tempo. La drastica decisione di escludermi dalla rosa mi ha colpito profondamente, perché credo che questa storia avrebbe meritato una fine diverso".



Il messaggio prosegue: "Le società vogliono giustamente identificazione, riconoscenza, rispetto e impegno - questo però, vale anche viceversa. Io credo di aver sempre dato tutto questo. Avrei voluto tanto lottare per il mio posto. Ma lottare ha senso solo se esiste una possibilità di vincere. Da parte mia, me ne vado solo con gratitudine. Gratitudine per il tempo intenso e bellissimo trascorso in questa società, in questa città incredibile. E me ne vado con la consapevolezza di aver lasciato qui la mia vita e il mio cuore, in ogni singolo secondo. Grazie a tutti che mi hanno sostenuto qui e che hanno reso questa esperienza così speciale. I miei ragazzi, che sono diventati dei fratelli per me. I magazzinieri, i cuochi e i camerieri. Ogni singolo allenatore con il suo staff, da cui ho sempre potuto imparare qualcosa. Lo staff medico, senza il quale non sarebbe sempre stato possibile giocare, e che l'anno scorso ha ricevuto troppe critiche (tante ingiuste). I tifosi che mi hanno dato la sensazione che quello che faccio ha un senso e che mi hanno fatto sentire a casa dal primo minuto. E a Rocco e la sua famiglia, che mi hanno dato questa opportunità qui. Per fortuna il mio destino mi porta all'inizio. Li dove l'amore per questo sport per me è nato e dove il cammino per realizzare il mio sogno e iniziato. Vi voglio bene. A presto".