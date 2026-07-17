Zieliński: "Le ambizioni sono alte. In Europa dobbiamo fare meglio"

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Le parole del centrocampista dell'Inter dal ritiro di Donaueschingen in Germania

È iniziato il lavoro in casa Inter in vista della prossima stagione. La squadra di Cristian Chivu è attualmente in ritiro a Donaueschingen, in Germania, per prepararsi al meglio. I nerazzurri affronteranno anche un'amichevole contro il Karlsruher SC al BBBank Wildpark domenica 26 luglio alle ore 16:30.

Dal ritiro sono arrivate le dichiarazioni di Piotr Zielinski. Il centrocampista ha parlato delle ambizioni in vista della nuova annata: "Le ambizioni sono sicuramente alte: vogliamo ripeterci in campionato e in Coppa Italia, e vogliamo aggiungere qualcosina in più in Champions League, perché abbiamo una grande squadra". Riguardo al percorso europeo, Zielinski ha proseguito: "Sicuramente in Europa dobbiamo fare meglio rispetto all'anno scorso. Dobbiamo ritrovare le motivazioni, le ambizioni e la fame per questa nuova stagione, lasciandoci alle spalle quello che è stato. Ormai è il passato, ora dobbiamo pensare a quello che può succedere e prepararci bene per un'altra grande annata. Non mi nascondo: tutti quanti sappiamo cosa significhi vincere e quanto sia bello farlo, quindi faremo di tutto per conquistare campionato e Coppa, e per fare il massimo in Champions League".

SU STANKOVIĆ - Il centrocampista polacco ha parlato anche di Aleksandar Stanković e del suo impatto: "Si è visto subito in allenamento che è un ottimo giocatore. Ha qualità, gamba e una forza fisica che ci serve nel nostro centrocampo. Secondo me darà sicuramente il suo contributo, perché è un grandissimo giocatore".

SULLA FINALE DEI MONDIALI - Infine, Zielinski ha concluso parlando dell'ultimo atto della competizione: "In finale c'è il nostro compagno di squadra, quindi facciamo il tifo per lui. Anche se in passato ho giocato con Fabián Ruiz, sarà sicuramente una bellissima partita, ma tifiamo per l'Argentina. A Lauti, che è stato decisivo in semifinale, auguro di fare il gol decisivo anche in finale, perché se lo merita: è un grandissimo giocatore e un leader. Spero che riesca a vincere il suo secondo Mondiale".