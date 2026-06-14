Francia, Konè: "Inter? Del futuro parleremo dopo il Mondiale"
La Francia inizierà il suo Mondiale martedì alle 21.00 ora italiana contro il Senegal. La nazionale allenata da Deschamps è sicuramente tra le favorite per la vittoria finale del torneo, ma ai gironi dovrà affrontare Norvegia, Iraq e per l'appunto Senegal. Dal ritiro della Francia Manu Konè ha parlato del suo futuro e i suoi obiettivi per questa Coppa del Mondo. Di seguito le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport.
FUTURO - Konè ha subito parlato del suo futuro, smorzando le voci che stanno circolando: "Inter? Sinceramente in questo momento penso soltanto alla Coppa del Mondo. È la mia prima grande competizione internazionale, un torneo che ho sempre sognato di disputare. Voglio restare concentrato esclusivamente su questo. Del futuro parleremo dopo il Mondiale e vedremo che cosa accadrà".
OBIETTIVO - Ma ora testa al presente. Non manca quindi un passaggio sulle ambizioni con la Nazionale francese: "Il mio obiettivo è essere sempre pronto per il ct e per la squadra. Nelle qualificazioni ho giocato parecchio, è vero, ma oggi abbiamo un gruppo pieno di grandi calciatori. Ci saranno molte partite e spero naturalmente di giocare il più possibile, ma la priorità è essere utile".