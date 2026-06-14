Francia, Konè: "Inter? Del futuro parleremo dopo il Mondiale"

vedi letture

Le dichiarazioni di Manu Konè dal ritiro della Francia

La Francia inizierà il suo Mondiale martedì alle 21.00 ora italiana contro il Senegal. La nazionale allenata da Deschamps è sicuramente tra le favorite per la vittoria finale del torneo, ma ai gironi dovrà affrontare Norvegia, Iraq e per l'appunto Senegal. Dal ritiro della Francia Manu Konè ha parlato del suo futuro e i suoi obiettivi per questa Coppa del Mondo. Di seguito le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport.

FUTURO - Konè ha subito parlato del suo futuro, smorzando le voci che stanno circolando: "Inter? Sinceramente in questo momento penso soltanto alla Coppa del Mondo. È la mia prima grande competizione internazionale, un torneo che ho sempre sognato di disputare. Voglio restare concentrato esclusivamente su questo. Del futuro parleremo dopo il Mondiale e vedremo che cosa accadrà".

OBIETTIVO - Ma ora testa al presente. Non manca quindi un passaggio sulle ambizioni con la Nazionale francese: "Il mio obiettivo è essere sempre pronto per il ct e per la squadra. Nelle qualificazioni ho giocato parecchio, è vero, ma oggi abbiamo un gruppo pieno di grandi calciatori. Ci saranno molte partite e spero naturalmente di giocare il più possibile, ma la priorità è essere utile".​​​​​​