Fiorentina, Grosso: "Atta ha un potenziale davvero grande"

vedi letture

Il nuovo allenatore della Fiorentina parla alla stampa nella consueta conferenza di presentazione. Le dichiarazioni dell'ex Sassuolo.

"Vorrei fare i ringraziamenti alla mia ex società, ho trascorso due anni bellissimi a Sassuolo insieme alla famiglia Squinzi e a Giovanni Carnevali". Così Fabio Grosso apre la conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore della Fiorentina, ringraziando il Sassuolo con cui ha fatto molto bene specialmente nella passata stagione.

La giornata di oggi, poi, per Grosso e non solo è speciale. 20 anni fa, proprio grazie al suo gol su calcio di rigore, l'Italia vinse il Mondiale e il ricordo è ancora vivo: "Sono passati 20 anni dalla vittoria del Mondiale, penso che il livello che abbiamo toccato nel 2006 rimanga nelle pagine di storia. Poi è passata tanta acqua sotto i ponti, ho scelto di fare l'allenatore e ci sono percorsi che servono per provare a diventare sempre migliori. Fare oggi questa conferenza è sicuramente speciale".

LA RICOSTRUZIONE DELLA FIORENTINA - Il neo allenatore della viola, poi, non ha nascosto l'emozione di allenare la Fiorentina e ha fissato l'obiettivo: "Sono contentissimo di questa grande opportunità. Ci metteremo al lavoro per portare questa proprietà a costruire qualcosa di bello. Ci confrontiamo tanto io e Ferrari, abbiamo trovato l'intesa e siamo consapevoli che la proprietà ha volontà di ricostruire. Tempo e lavoro fanno sì che si realizzino le cose. Il nostro obiettivo è ricostruire una Fiorentina competitiva e duratura".

MERCATO - Per quanto riguarda gli obiettivi sul mercato, Grosso ha le idee chiare su come costruire la sua Fiorentina: "In questo ruolo le idee devono essere chiare, altrimenti non puoi resistere. Voglio una squadra che abbia coraggio, con una proposta offensiva. L'idea per questa Fiorentina c'è, vogliamo partire con il 4-3-3. Poi, al di là dei numeri, determina il modo in cui metti in campo le idee".

ATTA - Non è mancato un commento sull'ultimo colpo della Fiorentina, Arthur Atta: "Complimenti al direttore per questa operazione - ha dichiarato Grosso - Ho scritto a Fabio chiedendogli 'Siamo sicuri?'. Ha un potenziale davvero grande, ha ancora una strada lunga da percorrere, me lo immagino nel ruolo di centrocampista. Un giocatore che ha qualità, tecnica, energia e quantità. Lo vedo come mezz'ala sinistra".