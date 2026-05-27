Inter, Marotta rassicura i tifosi: "Bastoni è contento di stare con noi, penso che resterà"

vedi letture

Le parole del presidente nerazzurro, che rassicura i tifosi interisti sul futuro di Alessandro Bastoni

Quello di Alessandro Bastoni è di certo uno dei nomi più chiacchierati del mercato dell'Inter, dopo le voci di un suo possibile addio, col Barcellona in particolare come possibile destinazione. A proposito, però, il presidente Giuseppe Marotta ci ha tenuto a rassicurare i tifosi: "Se possono dormire sonni tranquilli? Io penso di sì, noi come principio non siamo venditori", ha detto ai microfoni di DAZN.

Pur non escludendo categoricamente una sua partenza, Marotta ha spiegato che il difensore della nazionale non è sul mercato: "Se un giocatore va via è perché anche lui ha espresso la volontà di andare via. Io devo dire che Bastoni non ha espresso la volontà di andare via, è contento di stare con noi e noi non sentiamo la necessità di doverlo cedere. Per cui io penso che starà con noi ancora".