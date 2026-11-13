Juventus, Conceiçao pronto al rientro contro il Venezia

L'esterno portoghese, tornato in gruppo nei giorni scorsi, è pronto a tornare a disposizione per la sfida contro gli arancioneroverdi.

Buone notizie per Luciano Spalletti. Francisco Conceiçao è infatti pronto a tornare per la partita contro il Venezia, primo match di Serie A dopo la sosta Nazionali in programma il prossimo 22 novembre.

Come raccontato, l'esterno portoghese era tornato ad allenarsi in gruppo mercoledì 11 novembre (QUI LA NOTIZIA) dopo aver saltato diverse gare per l'infortunio alla spalla. Discorso diverso, invece, per Nico Gonzalez: l'argentino nei giorni scorsi ha svolto un lavoro differenziato e dunque sarà da valutare all'inizio della prossima settimana, quando la Juventus tornerà ad allenarsi.