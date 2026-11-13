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Roma, le ultime da Trigoria: novità su Svilar

Roma, le ultime da Trigoria: novità su SvilarTUTTOmercatoWEB.com
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Oggi alle 13:39News Calcio
di Redazione
Le ultime dall'allenamento della Roma: tre rientri parziali per Gasperini

Ottime notizie in casa Roma: Come già accenato nei giorni precedenti (Leggi QUI), dopo Paulo Dybala e Gianluca Mancini, Gian Piero Gasperini ritrova anche Mile Svilar, oggi tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo squadra. Ancora lavoro differenziato per Pierluigi Gollini, alle prese con il problema alla schiena rimediato prima di Manchester United-Roma.