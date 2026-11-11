Roma, Mancini e Dybala parzialmente in gruppo. Le ultime su Svilar

Il trequartista argentino si è allenato parzialmente con i compagni nell'ultima seduta di allenamento: le ultime sugli infortunati

Paulo Dybala è tornato ad allenarsi con i compagni. Come riportato da Paolo Assogna a Sky Sport, l'argentino ha svolto parte della seduta odierna in gruppo, continuando anche il lavoro individuale.

Dybala non scende in campo dal 14 ottobre, giorno della sfida di League Phase contro il Real Madrid, a causa di una lesione al polpaccio. Dopo alcune settimane di stop, Gasperini punta a riaverlo a disposizione al termine della sosta attualmente in corso.

MANCINI E SVILAR - Non solo Dybala. Ci sono altre due novità per Gian Piero Gasperini dopo l'ultimo allenamento. Gianluca Mancini ha svolto parte della sessione in gruppo. Il difensore ha saltato l'ultima gara contro il Sassuolo ha causa di un risentimento muscolare. Inoltre, anche Mile Svilar ha rimesso le scarpe da calcio e continua il percorso di recupero dopo l'infortunio al piede rimediato in allemanto.