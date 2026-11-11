Juventus, Conceição in gruppo: Cambiaso e Nico Gonzalez puntano il Venezia

Le ultime in casa bianconera: Cambiaso, Nico Gonzalez e Conceição verso il rientro in gruppo. Lunedì la ripresa degli allenamenti

Tre recuperi per Luciano Spalletti. Al termine della sosta, l'allenatore bianconero potrebbe riabbracciare tre giocatori importanti, non solo a livello di rotazioni. Secondo quanto riportato da Francesco Cosatti a Sky Sport, Conceição ha svolto l'intera seduta odierna con il resto dei compagni, mentre Cambiaso e Nico Gonzalez puntano a essere a disposizione per la gara contro il Venezia del 22 novembre.

Intanto, Spalletti ha concesso quattro giorni di riposo ai giocatori rimasti alla Continassa. In casa Juventus sono undici i calciatori convocati dalle rispettive Nazionali. Infine, come annunciato dallo stesso giocatore (LEGGI QUI), è atteso per dicembre il ritorno di Kenan Yildiz.