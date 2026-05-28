Juventus, Locatelli: "Il dolore si sente ancora. La delusione deve servirci da lezione"

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Le parole del capitano della Juventus, Manuel Locatelli, sul finale di stagione amaro del club bianconero: "Questa delusione deve servirci da lezione"

"La stagione non è finita come volevamo. Non aver centrato l’obiettivo fa male, e il dolore si sente ancora". Inizia così il messaggio che Manuel Locatelli, capitano della Juventus, ha voluto mandare a tutto l'ambiente tramite i suoi canali social. Complice la sconfitta alla penultima di campionato contro la Fiorentina, infatti, il club bianconero ha compromesso le proprie chances di qualificazione alla Champions, poi svanite definitivamente all'ultima giornata a causa dei risultati delle concorrenti.

LE PAROLE DI LOCATELLI - A pochi giorni dalla fine della stagione, quindi, il capitano ha espresso tutto il dolore e la frustrazione con un messaggio sui social. "Perché alla Juventus non basta provarci, non basta giocarsela fino all’ultimo: bisogna dimostrare ogni giorno di meritarsi questa maglia, di saperne portare il peso e la responsabilità nei momenti più delicati. È la sua storia che te lo impone".



E ancora, con uno sguardo già al futuro. "Ma questa delusione deve servirci da lezione. Deve essere il nostro motore, il punto da cui ripartire con fame, ambizione e senso d’appartenenza. Per tracciare una strada che possa riportare la Juve a essere la Juve, quella che rende orgogliosi i nostri splendidi tifosi". Infine, Locatelli ha concluso con una promessa a tutti i tifosi: "Il mio desiderio di dare tutto per questi colori è sempre più forte, e non vedo già l’ora di dimostrarlo. Fino alla Fine".