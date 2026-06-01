Juventus, nuovo test estivo: il 25 luglio contro lo Standard Liegi in Belgio

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Dopo Basilea, Chelsea, Inter e Palermo, un nuovo test internazionale per i bianconeri in vista della nuova stagione

La Juventus continua a definire il proprio programma di preparazione estiva in vista della stagione 2026. Tra le tappe già programmate tra Svizzera, Asia e Australia, si aggiunge ora un nuovo appuntamento internazionale: i bianconeri scenderanno in campo in Belgio per affrontare lo Standard Liegi.

La partita è fissata per sabato 25 luglio alle ore 20:00 e si giocherà nello storico Stade de Sclessin. Un incrocio che riporta alla memoria la sfida amichevole disputata nel dicembre 2022 all’Allianz Stadium, mentre per quanto riguarda le gare ufficiali l’ultimo precedente risale alla Coppa dei Campioni del 1982.

TEST IMPORTANTE NELLA PREPARAZIONE ESTIVA - Il match contro lo Standard Liegi si inserisce in un calendario ricco di amichevoli internazionali che accompagneranno la Juventus verso l’inizio della nuova stagione. I bianconeri saranno infatti impegnati anche contro Basilea, Chelsea, Inter e Palermo, in un percorso utile a ritrovare ritmo partita e condizione atletica.