Juventus, Thuram si è operato: l'esito degli esami

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Il centrocampista francese si è sottoposto all'intervento chirurgico, come annunciato nei giorni scorsi. Stop anche per Juan Cabal.

Khephren Thuram si è sottoposto all'intervento chirurgico per il problema al ginocchio annunciato nei giorni scorsi. Nella serata di ieri - 2 settembre - anche l'amministratore delegato bianconero Carnevali ha spiegato che il francese rimarrà fermo più a lungo di Kenan Yildiz, che si è operato nei giorni scorsi.

Oltre a Thuram, si ferma anche Juan Cabal: il colombiano ha rimediato una lesione di basso grado a seguito di un fastidio muscolare accusato in allenamento. Di seguito il comunicato della Juventus.

LA NOTA - "Questa mattina Khephren Thuram è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea del ginocchio destro. L’intervento, eseguito dal dott. Bertrand Sonnery - Cottet, alla presenza del responsabile sanitario del Club dott. Luca Stefanini, presso l’Hopital Prive Jean Mermoz a Lione è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo.

In seguito a problema muscolare accusato durante l'allenamento di ieri, questa mattina Juan Cabal è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J | Medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra".