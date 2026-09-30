Ultim'ora Lazio, infortunio alla spalla per Gudmundsson: stop di circa 3 settimane

Infortunio alla spalla sinistra per Albert Gudmundsson, in programma domani gli accertamenti per l'islandese: i tempi di recupero

Brutte notizie in casa Lazio, con Gattuso che perde uno dei suoi giocatori di maggiore qualità. Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale della società, Albert Gudmundsson dovrà restare fermo ai box per circa tre settimane a causa di una lussazione dell’articolazione gleno-omerale sinistra. A partire dalla giornata di domani, l'Islandese completerà gli accertamenti, per poi iniziare a svolgere il programma di recupero.

IL COMUNICATO DELLA LAZIO - Di seguito il comunicato del club:"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che nella giornata odierna sono state valutate le condizioni di Albert Gudmundsson, appena rientrato dagli impegni con la sua Nazionale. Il jolly islandese ha riportato la lussazione dell’articolazione gleno-omerale sinistra, spontaneamente ridotta. Il giocatore completerà nella giornata di domani gli accertamenti e inizierà immediatamente il programma di recupero, con monitoraggio quotidiano".