Fastidio al ginocchio per Locatelli: domani l'esito degli accertamenti

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Il capitano bianconero ha concluso la sfida contro il Milan con un fastidio al ginocchio di cui si attende di capire l'entità

Sono da valutare le codizioni di Manuel Locatelli al termine di Juventus-Milan. Il capitano bianconero, infatti, ha lamentato un fastidio al ginocchio di cui ora vanno capite motivazioni ed entità. Nonostante sia riuscito a terminare la partita, il centrocampista si è sottoposto agli accertamenti del caso. Gli esiti arriveranno nella giornata di domani, martedì 8 settembre.