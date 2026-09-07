Fastidio al ginocchio per Locatelli: domani l'esito degli accertamenti
TUTTOmercatoWEB.com
Il capitano bianconero ha concluso la sfida contro il Milan con un fastidio al ginocchio di cui si attende di capire l'entità
Sono da valutare le codizioni di Manuel Locatelli al termine di Juventus-Milan. Il capitano bianconero, infatti, ha lamentato un fastidio al ginocchio di cui ora vanno capite motivazioni ed entità. Nonostante sia riuscito a terminare la partita, il centrocampista si è sottoposto agli accertamenti del caso. Gli esiti arriveranno nella giornata di domani, martedì 8 settembre.
Pubblicità
News Calcio
Lautaro alla vigilia di Real Madrid-Inter: "La Champions è un obiettivo, in questo club bisogna puntare a vincere titoli"
Ultim'oraBelotti riparte dal Modena: giocatore atteso in città per le visite medichedi Gianluca Di Marzio
Le più lette
4 Real Madrid, Mourinho: "Spero di rivedere l'Inter più avanti. Sorpreso non abbia vinto la Champions in questi anni"