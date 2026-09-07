Ufficiale

Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina

Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della FiorentinaTUTTOmercatoWEB.com
Paolo Vanoli
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 17:54News Calcio
di Redazione
Paolo Vanoli è ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina: dopo l'esonero di Grosso, la squadra viola riporta l'ex Torino a Firenze

La Fiorentina riparte da Paolo Vanoli. L'ex allenatore del Torino torna sulla panchina dell'Artemio Franchi dopo essere subentrato nella scorsa stagione a Stefano Pioli. Il club ha deciso di esonerare Fabio Grosso dopo 3 giornate, riportando in panchina l'allenatore che ha portato la Viola fino in fondo allo scorso campionato. 

IL COMUNICATO - Questa la breve  ota dal club diffusa tramite i proili social ufficiali: "ACF Fiorentina comunica che è stata affidata a Mister Paolo Vanoli la guida tecnica della Prima Squadra viola. Al Mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della Prima Squadra. Vanoli condurrà, nel pomeriggio di oggi, il suo primo allenamento".