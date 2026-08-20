Milan, il papà di Gimenez: "Il Milan ha rifiutato la prima offerta del Porto, ma la trattativa prosegue"

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Le dichiarazioni del papà dell'attaccante del Milan, Santiago Gimenez, a Fox Messico

Christian Gimenez, papà di Santiago attaccante del Milan, ha parlato del futuro del figlio e della trattativa con il Porto a Fox Messico.

TRATTATIVA - Il papà ha subito fatto il punto sulla trattativa tra Milan e Porto: “Santiago adesso sta bene. La trattativa per la sua cessione è in corso e il Porto ha presentato una prima offerta. Il Milan non ha accettato, ma comunque si sta proseguendo. Sento che tutta questa possa essere una grande opportunità, che arriva in un momento non proprio dei migliori, dopo l’anno scorso ha avuto diverse difficoltà, soprattutto con gli infortuni. Quando una squadra come il Porto viene a cercarti in un momento così difficile è una cosa molto positiva. È quello che gli dico: è perché hai fatto qualcosa di buono".

MILAN - Christian Gimenez si è poi concentrato sull'ultimo anno al Milan di suo figlio: "In carriera possono succedere molte cose, semplicemente al Milan non è andata come ci si aspettava e come si sperava. Aveva questo problema, era titolare e non voleva lasciare la squadra, ma la caviglia continuava a peggiorare. Quando succede una cosa così, non ritrovi più la continuità e la situazione si complica. Ora hanno preso un attaccante a 70 milioni, quindi diventa tutto più difficile”.