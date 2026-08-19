Milan, Diego Moreira in sede per la firma del contratto | VIDEO

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Le immagini dell'arrivo di Diogo Moreira a Casa Milan per la firma del contratto con i rossoneri

Ecco le immagini dell'arrivo dell'esterno portoghese a Casa Milan per la firma del proprio contratto con i rossoneri. Come raccontato, il Milan ha chiuso questa operazione lunedì 17 agosto. Nella giornata di ieri, martedì 18 agosto, il giocatore è arrivato a Milano e adesso arriverà la firma sul contratto, oltre che l'ufficialità. Si tratta di un'operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus, alcuni facili e alcuni difficili da raggiungere.