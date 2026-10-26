Il Napoli presenterà ricorso per la squalifica ad Allegri: il comunicato

Il Napoli ha deciso di presentare ricorso per la squalifica a Massimiliano Allegri

Con un comunicato ufficiale, il Napoli ha annunciato che presenterà ricorso per le due giornate di squalifica inflitte a Massimiliano Allegri. L'allenatore è stato squalificato nel finale di partita contro la Roma.

Questa la nota del giudice sportivo: "SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00. ALLEGRI Massimiliano (Napoli): per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un'espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l'ultima dai collaboratori della Procura federale".

IL COMUNICATO DEL NAPOLI - In questi minuti, il Napoli con un comunicato ufficiale, ha annunciato che presenterà ricorso contro la squalifica: "La SSC Napoli, in seguito alla richiesta di accesso agli atti, comunica che presenterà ricorso per le due giornate di squalifica inflitte a mister Massimiliano Allegri".