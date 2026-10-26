Milan, la probabile formazione contro il Bologna: 8 indisponibili per Amorim

Le possibili scelte di Ruben Amorim in vista della partita di mercoledì contro il Bologna valida per la nona giornata di Serie A

Milan e Bologna scenderanno in campo mercoledì 28 ottobre alle ore 18:30 presso lo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro. I rossoneri proveranno a confermare l'ottimo momento in campionato contro un Bologna in fiducia.

Amorim dovrà però fare i conti con gli infortuni: ben 8 gli indisponibili e di questi probabilmente nessuno riuscirà a recuperare. Di seguito la probabile formazione del Milan.

LE POSSIBILI SCELTE DI AMORIM - Gran parte delle scelte di formazione saranno forzate, si va dunque verso una conferma dell'11 visto contro l'Udinese, ad eccezione di qualche nome. In porta ci sarà Maignan, davanti a lui pronti Tomori, De Winter, Pavlovic ed Estupinan che può tornare titolare. A centrocampo va verso la conferma Hutchinson sulla destra con Musah e uno tra Jashari e Modric, il primo leggermente favorito, in mezzo al campo. Ballottaggio anche sulla corsia di sinistra dove Cissé insidia Bartesaghi. Il tandem di attacco Pulisic-Ramos dovrebbe essere confermato.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Hutchinson, Musah, Jashari, Cissé; Pulisic; Ramos. Allenatore: Ruben Amorim