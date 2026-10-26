Milan, emergenza infortuni prima del derby: cosa filtra su Gila, Rabiot e Moreira

Il Milan deve fare i conti con gli infortuni: cosa filtra in vista del derby

Il Milan di Amorim continua a fare risultato in campionato nonostante una difficile situazione legata agli infortuni. I giocatori attualmente indisponibili,e che hanno già saltato la partita contro l'udinese di domenica, sono: Rabiot, Moreira, Gila, Terracciano, Chukwueze, Gabbia e Saelemaekers; a questi si è aggiunto anche Loftus-Cheek, uscito per infortunio durante la sfida di Udine.

Ben 8 indisponibili di cui almeno 3 (Gabbia, Saelemaekers e Chukwueze) alle prese con lesioni muscolari o problemi che li costringeranno a stare lontani dai campi per un po' di tempo.

COSA FILTRA VERSO IL DERBY - Di questi 8 giocatori infortunati, probabilmente nessuno riuscirà a recuperare in vista della sfida contro il Bologna di mercoledì 28 ottobre e comunque non verranno presi rischi in vista del derby del 31 ottobre. Per quanto riguarda il big match di sabato, saranno sicuramente assenti: Chukwueze, Gabbia, Saelemaekers, Terracciano e, probabilmente, anche Loftus-Cheek. Per quanto riguarda Gila, Moreira e Rabiot, il Milan proverà a recuperarli ma al momento la situazione è di piena emergenza.