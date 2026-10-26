Ufficiale Roma, Emanuele Lulli rinnova fino al 2031: il comunicato

È ufficiale il prolungamento del contratto di Emanuele Lulli con il club giallorosso fino al 30 giugno 2031: il comunicato

Emanuele Lulli e la Roma avanti insieme: l'esterno giallorosso ha rinnovato il proprio contratto con il club fino al 30 giugno 2031. Negli ultimi giorni, come raccontato, le parti avevano trovato un accordo di massima per prolungare il suo contratto. Oggi, lunedì 26 ottobre, il club ha ufficializzato il rinnovo di Lulli tramite un comunicato.

"L'AS Roma è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Emanuele Lulli. L'esterno giallorosso, che in questa stagione ha esordito tra i professionisti, trovando anche il primo gol nella sfida contro il Genoa, ha firmato un accordo quinquennale fino al 30 giugno 2031. Lulli e la Roma continuano a scrivere insieme il proprio futuro, nel segno della continuità e dell'appartenenza ai colori giallorossi. Complimenti, Emanuele!" scrive la Roma sul proprio sito.

GASP SU LULLI - Proprio durante la conferenza stampa pre-Cagliari, Gian Piero Gasperini ha parlato dell'ottimo momento di Lulli: "Sono felice per lui, se lo merita. L’obiettivo di tutti è migliorarci individualmente, attraverso quello possiamo essere più forti". Dopo aver già trovato il suo primo gol in Serie A contro il Genoa, Lulli punta alla prima presenza in Champions League. Sarebbe il premio ideale per la crescita mostrata da inizio stagione. La prossima gara sarà a Old Trafford, il "Teatro dei Sogni" per antonomasia, e proprio lì potrebbe arrivare un'altra tappa significativa nel percorso del classe 2007.