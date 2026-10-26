Napoli, lesione di medio grado per Badiashile e di basso grado per Spinazzola: i tempi di recupero

Il difensore azzurro era uscito a inizio secondo tempo nel match contro la Roma per infortunio. Stop in allenamento anche per Spinazzola.

Il Napoli perde due pedine importanti per i prossimi impegni. Benoit Badiashile, che aveva lasciato il campo poco dopo l'inizio della ripresa contro la Roma, ha svolto alcuni esami che hanno evidenziato una lesione di medio grado del retto femorale. Come riportato da Sky Sport, il difensore dovrà rimanere circa un mese ai box, saltando dunque il big match con la Juventus.

Anche Leonardo Spinazzola non ci sarà contro i bianconeri, e quindi nemmeno nel prossimo impegno contro il Monza: l'esterno ha accusato un risentimento muscolare nel finale della gara contro la Roma, e gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Lo stop dovrebbe essere di circa 15 giorni. Di seguito la nota completa del club azzurro.

IL COMUNICATO - "Rrahmani si è allenato in gruppo. Benoit Badiashile si è sottoposto oggi a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro. Nel corso dei minuti finali del match contro la Roma Leonardo Spinazzola ha accusato un risentimento muscolare. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra".