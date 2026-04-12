Napoli, Conte: "Il sogno non viene spento, mancano sei partite"

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Le parole dell'allenatore del Napoli, Antonio Conte, nell'intervista post partita dopo la gara contro il Parma di Cuesta

"Il sogno non viene spento, mancano ancora sei partite. Era comunque un sogno legato solamente a chi ci sta davanti. Vedendo i numeri dell'Inter era comunque un sogno bello ardito da fare. Ci siamo avvicinati ma di un sol punto. Noi continuiamo e dobbiamo dare il massimo fino alle fine": così Antonio Conte ha esordito nell'intervista post partita dopo il pareggio 1-1 al Tardini contro il Parma. Napoli che dopo aver subito lo svantaggio nel primo minuto di gioco ha trovato il pareggio 60' con McTominay. Gli azzurri non riescono a mettere pressione all'Inter, che giocherà in serata contro il Como, ma si portano a +3 dal Milan, uscito sconfitto contro l'Udinese in questa giornata.

L'allenatore azzurro si è anche soffermato sulla prestazione. "Non c'è da commentare è talmente evidente. Queste situazioni le proviamo tantissime volte. Poi ci sta per il momento e per tutto. A volte si è più emotivi e non si fa la scelta giusta. Sapevamo che davanti ci sarebbe stata una squadra con blocco bassissimo. Ci sono cose proprio leggerissime tra chi vince e chi non vince e l'approccio doveva essere più attento. Già la partita sarebbe stata complicata e quel gol non ha aiutato. Abbiamo fatto la partita negli ultimi trenta metri e siamo riusciti a non dargli contropiedi".

L'OBIETTIVO CHAMPIONS - Antonio Conte ha anche parlato dell'obiettivo Champions League e dell'atteggiamento dei suoi: "È un punto che muove la classifica e sappiamo che dobbiamo raggiungere la Champions. I ragazzi ce l'hanno messa tutta e non posso rimproverargli nulla. Poco da dire ai ragazzi a livello di impegno, voglia e determinazione".