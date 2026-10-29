Ultim'ora Napoli, lesione di basso grado della caviglia sinistra per Lobotka

L'esito degli esami strumentali che chiariscono l'entità dell'infortunio del calciatore del Napoli

Arriva l'esito degli esami di Stanislav Lobotka, previsti in giornata, che chiariscono l'entità dell'infortunio. Come si legge nel comunicato ufficiale del club azzurro, per lo slovacco si tratta di "una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra".

Lobotka, infatti, è stato costretto a lasciare il campo col Monza poco dopo il quarto d’ora di gioco a causa di uno scontro con Mangas, caduto su di lui e soprattutto sulla sua caviglia sinistra. Ora sarà costretto a rimanere fuori dal campo per un mese e mezzo circa.

IL COMUNICATO - A comunicare le condizioni dello slovacco è stata una nota ufficiale del club azzurro: "Stanislav Lobotka si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".