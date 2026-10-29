Milan-Pulisic, tutto confermato: è il giorno della firma del rinnovo fino al 2031
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Christian Pulisic è arrivato poco fa a Casa Milan: lo statunitense prolungherà il suo contratto con i rossoneri fino al 2031
È il giorno del rinnovo per Christian Pulisic. Lo statunitense è arrivato poco fa a Casa Milan per la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2031.
Come raccontato nella serata di lunedì 26 ottobre (QUI LA NOTIZIA), le parti avevano trovato un'intesa di massima per il prolungamento, con la firma attesa proprio in questi giorni. Un rinnovo molto atteso in casa rossonera, che blinda così uno dei punti di riferimento del proprio reparto offensivo. Arrivato in rossonero dal Chelsea nell'estate del 2023, lo statunitense si è preso in fretta un ruolo centrale nel Milan.
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