Juan Jesus dopo Venezia-Inter: "Se nemmeno il VAR corregge episodi del genere, il calcio pulito resta solo uno slogan"

Le parole di Juan Jesus dopo la sconfitta contro l'Inter di Chivu per 0-2

"Sempre più orgoglioso e convinto di questo gruppo! leri resta un grande rammarico, perché per quello che abbiamo dimostrato in campo meritavamo molto di più". Questo il messaggio pubblicato da Juan Jesus sul proprio profilo Instagram dopo la sconfitta contro l'Inter.

Il difensore brasiliano ha espresso tutto il suo rammarico per il risultato e il proprio disappunto per l'episodio accaduto in occasione dell'1-0 dei nerazzurri: "Un fallo così evidente, con tutte le telecamere a disposizione, non può passare inosservato. Se nemmeno il VAR corregge episodi del genere, il calcio pulito e credibile resta solo uno slogan".

Infine Juan Jesus ha aggiunto: "Noi continueremo a lottare, con ancora più fame e determinazione. Perché credo in questo gruppo e in quello che possiamo costruire insieme. A testa alta. Sempre".