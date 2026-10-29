Torino, Cairo: "Ho fatto investimenti e non ho venduto giocatori che erano richiesti"

Dal momento club al mercato granata: le parole di Urbano Cairo a "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1

Il presidente del Torino Urbano Cairo, intervenuto a "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1, ha commentato l'inizio di stagione dei granata: "Abbiamo fatto una buona partenza, con delle belle vittorie, anche 3 di fila. Col Como abbiamo fatto una buonissima partita".

Non è mancato un commento anche su Ignazio Abate: "Abbiamo un bravo allenatore con una buona squadra, ho fatto investimenti e non ho venduto giocatori che erano richiesti. Ma non voglio dire troppo..."

LE PAROLE DI CAIRO - E poi il focus si è spostato sulla situazione in classifica, facendo anche riferimento ai rivali bianconeri: "Meglio davanti alla Juve o in Europa? Beh se succede una cosa, succede anche l’altra!", ha spiegato Cairo.