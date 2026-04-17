Nico Paz: "Con l'Inter nulla di concreto. Real Madrid? Sono concentrato sul Como"

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In una lunga intervista concessa a Sport Mediaset, il trequartista argentino del Como, Nico Paz, svela il suo futuro tra Real Madrid e Inter.

"Con l'Inter non c'è mai stato niente di concreto. Real Madrid? Non voglio pensare a queste cose, voglio essere concentrato al 100% sul Como".

Così il talento argentino scaccia, almeno per il momento, le insistenti voci di mercato e mette a tacere i retroscena in chiave nerazzurra. Con uno score di 11 reti e 7 assist, Nico Paz sta letteralmente trascinando il suo Como verso un posto nella prossima Champions League e, per ora, non vuole sentire parlare d'altro che della stagione in corso.

LE PAROLE DI NICO PAZ - Nico Paz racconta così la stagione del Como, in una lunga intervista concessa a Sport Mediaset: "Penso che stiamo facendo una buona stagione, non pensavamo di farla così, ma, con il lavoro che facciamo quotidianamente, stiamo facendo qualcosa di ottimo. Vogliamo fare ancora di più".

Alla domanda su un’ascesa così rapida, l'argentino non nasconde un pizzico di sorpresa, ma rivendica il lavoro del gruppo: "Magari non mi aspettavo una cosa così bella, ma lo meritiamo. Stiamo facendo un lavoro incredibile".

Determinante, nel suo percorso, la figura di Cesc Fabregas: "Per me è stata la cosa più importante. È un allenatore che ha tanta fiducia in noi, nei giocatori giovani, è malato di calcio, studia e lavora tanto, parla molto con noi e mi dà la fiducia per giocare come voglio".

MERCATO - Nell'ultimo anno, attorno al suo nome si sono rincorse diverse voci di mercato, in particolare su un possibile approdo all’Inter. Ma 'Nico', resta impermeabile: "No, nessuna pressione. Non penso a queste cose, provo a fare il mio, non mi concentro su cose esterne. La pressione me la metto io".

E su eventuali contatti concreti chiarisce: "No, non c'è mai stato niente di concreto".

Inevitabile anche uno sguardo al passato e a un futuro che potrebbe riportarlo al Real Madrid: "Non voglio pensare a queste cose, voglio essere concentrato al 100% sul Como per rispetto loro e rispetto mio. Voglio dare il 100% in campo, quello che succede non dipende da me".