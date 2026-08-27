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La Roma rinuncia a Oosterwolde: il difensore tornerà in Turchia
Il club giallorosso ha scelto di non tesserare il difensore olandese, che perciò non giocherà nella Capitale: tornerà in Turchia.
Jayden Oosterwolde non sarà un giocatore della Roma. Il club giallorosso ha infatti deciso di rinunciare al difensore olandese, che dunque tornerà in Turchia dopo il mancato tesseramento.
La Roma ha scelto di non procedere ulteriormente con Oosterwolde (che era arrivato in città nei giorni scorsi) per un discorso legato ai tempi di recupero per il problema muscolare del giocatore, giudicati troppo lunghi dal club giallorosso.
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