Saelemaekers, il messaggio dopo l'infortunio: "Periodo difficile, ma lo affronterò con pazienza, determinazione e voglia"

Il messaggio di Alexis Saelemaekers dopo l'infortunio: "Quando ami il calcio, stare lontano dal campo, dai compagni e da ciò che ami di più fa male"

Alexis Saelemaekers ha rilasciato un messaggio sul proprio account Instagram dopo il comunicato del Milan sul suo infortunio. "Non è facile attraversare momenti come questo. Quando ami il calcio, stare lontano dal campo, dai compagni e da ciò che ami di più fa male" ha scritto il belga.

Saelemaekers è partito dal 1' nell'ultima gara prima della sosta contro il Lecce, terminata 3-0 per i rossoneri. Poi, l'infortunio durante l'allenamento che l'ha costretto a sottoporsi a ulteriori accertamenti alla caviglia destra, la stessa operata nel 2024 per trattare una frattura del malleolo mediale.

IL MESSAGGIO DI SAELEMAKERS - Di seguito, il messaggio completo di Alexis Saelemaekers: "Non è facile attraversare momenti come questo. Quando ami il calcio, stare lontano dal campo, dai compagni e da ciò che ami di più fa male. È un periodo difficile, ma lo affronterò con pazienza, determinazione e ancora più voglia di tornare a fare quello che amo. Voglio ringraziare di cuore tutti i tifosi, i miei compagni, lo staff, gli amici e tutte le persone che in questi giorni mi hanno scritto e fatto sentire il loro affetto. Ho letto tantissimi dei vostri messaggi e mi hanno dato una forza enorme. Adesso testa bassa, lavoro e pazienza. Tornerò più forte. Grazie di cuore a tutti".