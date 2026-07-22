Trattativa con l'Al Sadd in stand-by, Romagnoli viene convocato dalla Lazio: le ultime

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Bloccata la trattativa con l'Al Sadd, Alessio Romagnoli torna a disposizione della Lazio: in programma le visite mediche

Alessio Romagnoli torna a disposizione della Lazio. Come raccontato, la guerra ha portato a un cambiamento delle regole e il budget dell'Al Saad è stato bloccato dal ministero. In attesa di capire se il club qatariota - che non vuole comunque rinunciare all'acquisto del difensore - riuscirà a trovare una soluzione alternativa, i biancocelesti hanno convocato il classe 1995 per il ritiro.

L'ex Milan, quindi, nella giornata di giovedì 23 luglio si recherà a Formello per le visite mediche e potrebbe poi prendere parte agli allenamenti sotto la guida di Gennaro Gattuso in attesa di capire quale potrà essere il suo futuro. Già a gennaio Romagnoli aveva praticamente definito il suo passaggio proprio all'Al Sadd, prima che il trasferimento si bloccasse. Ora, con il suo futuro ancora una volta in discussione, intanto Romagnoli è reintegrato e si metterà a disposizione del nuovo allenatore biancoceleste.

GLI IMPEGNI DELLA LAZIO - La Lazio continua la sua preparazione sotto gli occhi di Gattuso, arrivato a guidare il club dopo l'addio di Maurizio Sarri. Domenica 26 luglio alle ore 18:00 l'ASD Flaminia Civita Castellana attende i biancocelesti in un'amichevole a porte chiuse sul campo centrale del Training Center di Formello. Tutto in preparazione del 16 agosto, quando alle 21:15 inizierà ufficialmente la stagione 2026/2027 della Lazio con l'impegno interno in Coppa Italia contro il Mantova.