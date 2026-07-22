Lazio, piace molto Carlos Espí del Levante: i dettagli

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Alla Lazio piace molto Carlos Espí, attaccante classe 2005 del Levante: i dettagli di un'operazione difficile per i biancocelesti

C'è un nome nuovo per l'attacco della Lazio. I biancocelesti seguono con vivo interesse Carlos Espí, attaccante del Levante che è stato decisivo nella corsa salvezza della squadra spagnola. Al momento, però, non ci sono ancora stati contatti diretti tra Lazio e Levante.

Il calciatore piace molto alla Lazio ma si tratta di un'operazione complessa: l'attaccante ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Espí piace anche al Bologna: i rossoblù lo monitorano da mesi, avendo inviato più volte i propri osservatori a seguirlo dal vivo. Anche alcune società di Premier League hanno manifestato interesse.

LA SCORSA STAGIONE - Nell'ultima stagione in Liga, Carlos Espí ha giocato 25 partite realizzando 11 gol, con una rete ogni 121 minuti. Il classe 2005 ha anche realizzato due gol in due presenze in Coppa del Re.