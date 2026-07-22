Milan, prevista la firma di Camarda per il rinnovo: i dettagli

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Domani 23 luglio la firma di Francesco Camarda sul rinnovo di contratto con il Milan

Il rinnovo di Francesco Camarda con il Milan sta per diventare realtà. Come raccontato (QUI tutti i dettagli), il nuovo Milan di Ruben Amorim sta lavorando per blindare i propri giovani. E dopo Comotto, ecco programmata anche la firma di Francesco Camarda, in programma nella giornata di giovedì 23 luglio 2026. Pronto un accordo a lungo termine, fino al 30 giugno 2031.

Dopo una stagione complicata in prestito al Lecce anche a causa di un infortunio che lo ha tenuto fiori dal campo a lungo, il classe 2008 è rientrato a Milano e sta prendendo parte al ritiro pre stagionale sotto gli occhi attenti di Ruben Amorim. La linea dettata dal club e dallo staff tecnico è chiara: prima ci sarà la valutazione strettamente di campo, poi, in base alle valutazioni fatte, verrà presa la decisione definitiva sull'impiego e sul percorso migliore per la loro crescita nella stagione 2026/2027.