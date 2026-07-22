Milan, prevista la firma di Camarda per il rinnovo: i dettagli
Il rinnovo di Francesco Camarda con il Milan sta per diventare realtà. Come raccontato (QUI tutti i dettagli), il nuovo Milan di Ruben Amorim sta lavorando per blindare i propri giovani. E dopo Comotto, ecco programmata anche la firma di Francesco Camarda, in programma nella giornata di giovedì 23 luglio 2026. Pronto un accordo a lungo termine, fino al 30 giugno 2031.
Dopo una stagione complicata in prestito al Lecce anche a causa di un infortunio che lo ha tenuto fiori dal campo a lungo, il classe 2008 è rientrato a Milano e sta prendendo parte al ritiro pre stagionale sotto gli occhi attenti di Ruben Amorim. La linea dettata dal club e dallo staff tecnico è chiara: prima ci sarà la valutazione strettamente di campo, poi, in base alle valutazioni fatte, verrà presa la decisione definitiva sull'impiego e sul percorso migliore per la loro crescita nella stagione 2026/2027.