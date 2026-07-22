Frosinone, fatta per Alessio Zerbin a titolo definitivo dal Napoli

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Il Frosinone ha chiuso per l'arrivo a titolo definitivo di Alessio Zerbin dal Napoli: contratto triennale per l'esterno classe 1999

Il Frosinone si muove sul mercato e ha preso dal Napoli Alessio Zerbin: il classe 1999 è pronto a diventare un nuovo giocatore giallazzurro. L'esterno firmerà un contratto triennale con il club.

Un rinforzo importante, con Zerbin che tornerà al Frosinone dopo aver già giocato con la squadra ciociara nel 2021-22, con 31 presenze e 9 gol in Serie B. Nell'ultima stagione ha militato nella Cremonese, in Serie A.