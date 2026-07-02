Ufficiale Beltrán al River Plate: prestito con obbligo di riscatto

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Il club viola ha comunicato la cessione dell'attaccante al club argentino in prestito con obbligo di riscatto: il comunicato

Beltrán al River Plate: è ufficiale. Nella giornata di oggi, 2 luglio, vi abbiamo raccontato dell'affare fatto tra i club per la cessione dell'attaccante in Argentina. La Fiorentina, tramite un comunicato, ha ufficializzato il trasferimento di Beltrán: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Beltran al Club Atletico River Plate".

Nel pomeriggio è uscito anche il comunicato del River Plate per annunciare l'acquisto di Beltrán: "Questo giovedì 2 luglio, l'attaccante ha sigillato il prestito fino al 30 giugno 2027, con l'obbligo di acquisto. Il giocatore parteciperà all'allenamento della squadra professionistica ad Alicante sotto le istruzioni di Eduardo Coudet".