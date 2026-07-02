Roma, primo incontro con l'agente di Lorenzo Pellegrini

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Primo incontro tra il procuratore di Lorenzo Pellegrini e la Roma: si discute di un nuovo contratto dopo la scadenza del 30 giugno 2026

La Roma inizia a muoversi concretamente per definire il futuro di Lorenzo Pellegrini. Una volta chiariti gli scenari legati ai rinnovi di Celik e Dybala, i giallorossi hanno avviato i discorsi per la permanenza del centrocampista.

IL PRIMO INCONTRO - Nella giornata di oggi, infatti, si è tenuto il primo vero incontro tra la dirigenza della Roma e il procuratore del calciatore. Un summit esplorativo e di fatto il primo contatto ufficiale tra le parti dopo la scadenza del contratto che legava il capitano al club giallorosso. L'obiettivo dell'incontro è stato quello di porre le basi per le negoziazioni, avviando ufficialmente i dialoghi per cercare l'intesa sul nuovo accordo.