Comuzzo sempre più vicino al Torino: operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto

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Il difensore della Fiorentina si avvicina sempre di più al club granata: si stanno limando le ultime differenze tra le parti.

Pietro Comuzzo è sempre più vicino al Torino. Come raccontato nelle scorse ore (QUI la notizia), i granata hanno aumentato il proprio pressing sul difensore classe 2005: si tratta di un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Il difensore, in uscita dalla Fiorentina, è sempre più vicino a vestire la maglia granata: la trattativa è ben impostata e pronta a chiudersi nelle prossime ore.