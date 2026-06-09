Fiorentina, nelle prossime settimane l'incontro con l'agente di Kean

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Nelle prossime settimane è previsto un incontro tra la Fiorentina e Lucci, agente di Kean: le parti parleranno del futuro dell'attaccante

La Fiorentina, dopo aver annunciato Fabio Grosso come nuovo allenatore, continua a ragionare anche sui giocatori già in squadra. Uno di questi è Moise Kean. Nelle prossime settimane è previsto un incontro tra Lucci, agente dell'attaccante italiano, e i vertici della Fiorentina per confrontarsi. Le parti non hanno ancora approfondito il discorso e, da questo punto di vista, sarà importante capire innanzitutto le intenzioni dei Viola.

Vedremo dunque quale sarà il futuro dell'attaccante azzurro che, in questa stagione, non è riuscito a confermare le 19 reti messe a segno nella Serie A 2024/25. Kean ha infatti chiuso il campionato con appena 8 reti in 26 partite, ed è stato anche spesso alle prese con un fastidioso infortunio alla tibia che ne ha condizionato fortemente la seconda parte di stagione.