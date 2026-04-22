Ultim'ora Il Milan avanza per Goretzka: ci sono segnali positivi

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I rossoneri sono già al lavoro in vista del marcato estivo: le novità su Leon Goretzka, che lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione

Il Milan continua a insistere per Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco andrà in scadenza con il Bayern Monaco e non rinnoverà il contratto, lasciando così la squadra bavarese dopo oltre otto anni. I rossoneri hanno individuato nel classe 1995 il profilo ideale per migliorare il proprio centrocampo.

LA SITUAZIONE - Acquistare Leon Goretzka da free agent è un'occasione e diversi club hanno preso informazioni, ma in questo momento il Milan è in vantaggio sulle concorrenti. Servirà prudenza, ma arrivano segnali positivi.. Si tratterebbe di un segnale positivo anche per il futuro di Massimiliano Allegri, che ha chiesto di rinforzare l'organico anche in vista della prossima stagione. L'allenatore toscano aveva già sondato il centrocampista ai tempi della Juventus. Anche i bianconeri hanno sondato il centrocampista tedesco.

I NUMERI - Arrivato al Bayern Monaco nel 2018, Leon Goretzka dirà addio ai bavaresi al termine della stagione. In quest'ultima annata, il classe 1995 ha giocato 27 partite nella Bundesliga appena conquistata, con tre gol e tre assist. In totale, ha collezionato altre 14 presenze tra UEFA Champions League e coppe nazionali. La bacheca del tedesco conta una UEFA Champions League e sette campionati tedeschi.