Milan, in arrivo Ramos dal PSG: operazione da oltre 50 milioni

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Contatti continui tra la società rossonera, il PSG e l'agente del giocatore per finalizzare il prima possibile l'operazione

Gonçalo Ramos è in arrivo al Milan. Come svelato nella serata di ieri (LA NOTIZIA), giovedì 25 giugno, i rossoneri stavano avanzando per l'attaccante portoghese di proprietà del Paris Saint-Germain. Contatti continui anche nella giornata di oggi, venerdì 26 giugno, tra il Milan, il PSG e Jorge Mendes per chiudere l'intesa e finalizzare prima possibile l'operazione in modo da chiudere il primo colpo e anticipare la concorrenza.

L'operazione, che sarà da 65 milioni più 5 di bonus, era stata impostata qualche settimana fa. Le visite mediche erano già state svolte in Florida, e superate, 15 giorni fa. In queste ore si stanno definendo gli ultimi dettagli. Sarà il primo affare voluto del nuovo Milan di Cardinale e Amorim, che trova così il suo nuovo numero 9.