Il futuro di Simeone è al Torino: l'attaccante ha deciso di restare

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L'attaccante argentino ha deciso di vestire la maglia granata anche nella prossima stagione

Giovanni Simeone resta al Torino. Dopo aver parlato con il presidente Urbano Cairo e il ds Gianluca Petrachi, l'attaccante argentino ha deciso di rimanere al Filadelfia. Simeone ha firmato con i granata la scorsa estate e, nella sua prima stagione all'Olimpico Grande Torino, ha segnato 11 reti in 32 partite di Serie A.

Dopo la grande stagione all'Hellas Verona, il figlio d'arte si è trasferito a Napoli. Al "Maradona", Simeone non è riuscito a incidere. Con gli azzurri ha totalizzato 103 presenze e 14 gol, vincendo anche due scudetti. Nonostante i successi di squadra, a livello individuale Simeone non è riuscito a incidere come fatto in precedenza. Al Torino, l'argentino è tornato a brillare e, soprattutto, a segnare. 11 delle 44 reti segnate dai granata portano la firma dell'attaccante, che punta ad affermarsi alla seconda stagione al Filadelfia.