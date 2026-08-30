Milan, atteso in serata l'arrivo di Hutchinson
Omari Hutchinson è atteso in Italia questa sera intorno alle ore 20 per iniziare la sua avventura al Milan.
Il Milan si prepara ad accogliere Omari Hutchinson. L’esterno inglese è infatti atteso in Italia questa sera intorno alle ore 20, pronto a iniziare la sua nuova avventura in rossonero.
Dopo il suo arrivo, il calciatore sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto con il club. Un’operazione con il Nottingham Forest che sarà definita sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.
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