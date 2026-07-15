Roma, alle firme i rinnovi di Cristante e Mancini: il punto sulle durate

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Manca solo la firma per i nuovi accordi: Cristante rinnoverà fino al 2028, mentre Mancini si legherà ai giallorossi fino al 2029.

La Roma è pronta a blindare altri due pilastri della rosa. Bryan Cristante e Gianluca Mancini sono infatti a un passo dal rinnovo con il club giallorosso: per entrambi mancano soltanto le firme sui nuovi accordi. Il centrocampista prolungherà il proprio contratto fino al 2028, mentre il difensore si legherà alla Roma fino al 2029.

Quello di Cristante e Mancini si inserisce nel solco tracciato nelle ultime settimane dal club giallorosso, che ha già definito il rinnovo di Paulo Dybala (QUI la notizia). La dirigenza sta lavorando per consolidare l’ossatura della squadra e garantire stabilità al progetto tecnico, blindando alcuni dei giocatori più rappresentativi dello spogliatoio in vista delle prossime stagioni.