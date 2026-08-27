La Roma valuta Kehrer in prestito per la difesa: è in uscita dal Monaco
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Tra i profili valutati dal club giallorosso per la difesa c'è anche il tedesco, in uscita dal Monaco: i giallorossi pensano a un prestito.
Non solo Morato: come riportato da Luca Marchetti di Sky Sport, la Roma valuta anche il profilo di Thilo Kehrer per rinforzare la difesa negli ultimi giorni di mercato. Il difensore tedesco è in uscita dal Monaco, e i giallorossi ragionano su un'operazione in prestito per il classe 1996.
La Roma - come raccontato nei giorni scorsi - aveva avviato i contatti con il Nottingham Forest per Morato sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni (QUI I DETTAGLI), ma al momento gli inglesi non aprono alla sua cessione in prestito. Nel frattempo, i giallorossi non hanno ancora dato l'ok alla partenza di Ziolkowski per il prestito al Monza: la Roma resta alla ricerca del sostituto.
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