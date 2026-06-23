Ultim'ora Stretta finale del Chelsea per Palestra: contatti in corso per l'intesa definitiva con l'Atalanta

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Il Chelsea si avvicina alla chiusura per il terzino classe 2005: operazione da 55 milioni più bonus e percentuale sulla rivendita

Marco Palestra si avvicina sempre di più al Chelsea. Dopo il sorpasso sull'Inter, ora i Blues sono al lavoro per chiudere l'affare. Sono in corso i contatti con l'Atalanta per cercare l'intesa definitiva, dopo il rilancio decisivo con un'offerta da 55 milioni di euro più bonus e più percentuale sulla rivendita in favore dei bergamaschi.

Come già detto, al giocatore sono stati offerti 5 anni di contratto a 5 milioni di euro a stagione, il doppio rispetto alla proposta contrattuale presentata dall'Inter. Siamo ormai alla stretta finale per il passaggio del giocatore in Premier League nella squadra di Xabi Alonso, che l'ha fortemente voluto.