Ufficiale Alberto Aquilani è il nuovo allenatore del Sassuolo

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Alberto Aquilani riparte dal Sassuolo: dopo l'exploit a Catanzaro, è lui il nuovo allenatore dei neroverdi. Ora è ufficiale

Il Sassuolo ha scelto la sua nuova guida tecnica: Alberto Aquilani è ufficialmente il nuovo allenatore. A darne l'annuncio è stato lo stesso club emiliano tramite i propri canali ufficiali, confermando l'inizio di un nuovo ambizioso capitolo per la panchina neroverde. Per l'ex centrocampista si tratta di un ritorno in un ambiente che conosce già molto bene.

DA CALCIATORE AD ALLENATORE - Aquilani non è un volto nuovo in casa Sassuolo. Dopo una carriera vissuta indossando maglie pesanti come quelle di Roma, Liverpool, Juventus e Milan, nel gennaio del 2017 approdò proprio in neroverde. La sua avventura in Emilia da giocatore si concluse con 16 presenze e 1237 minuti giocati, un periodo breve ma sufficiente per lasciare un ottimo ricordo a tutto l'ambiente, sia dal punto di vista tecnico che umano.

LA SERIE B E IL SOGNO SFIORATO - Il grande salto tra i professionisti avviene a giugno 2023, quando prende le redini del Pisa in Serie B, concludendo il suo primo anno al tredicesimo posto con 46 punti. Dopo una breve pausa, il ritorno in panchina e la consacrazione tattica arrivano alla guida del Catanzaro.

In Calabria, Aquilani disputa una stagione di primissimo livello, conquistando il quinto posto con 59 punti. Un'annata esaltante culminata con una straordinaria cavalcata playoff: dopo aver eliminato corazzate come Avellino e Palermo, il suo Catanzaro si arrende solamente in finale contro il Monza. Una beffa, maturata dopo una doppia sfida terminata in assoluta parità, che ha però premiato i lombardi (promossi in A) esclusivamente in virtù del miglior piazzamento nella regular season. Ora, dopo esserci andato vicinissimo, Aquilani è pronto a rimettersi in gioco in Serie A per cercare nuovi traguardi con la maglia del Sassuolo.