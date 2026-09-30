Argentina, Scaloni: "Samuel ha rifiutato l'Inter per restare con noi. Lautaro è tra i capitani"

Le parole dell'allenatore dell'Argentina Lionel Scaloni nella conferenza stampa prima della sfida contro la Bolivia

"Il 'Cabezón' ci ha già dato una chiara dimostrazione di cosa rappresenti per lui la Nazionale l'anno scorso: aveva ricevuto un'offerta dall'Inter per andare a lavorare con Chivu, ma con un gesto di grande spessore ha deciso di restare con noi fino al Mondiale. Questo la dice lunga sulla sua grandezza. È indubbio che, oltre a essere una figura per noi importantissima, è prima di tutto un amico e io voglio solo il meglio per lui". Queste le parole di Lionel Scaloni su Walter Samuel e l'offerta ricevuta dall'Inter di Chivu.

Scaloni ha proseguito: "Immagino che tutti i membri di uno staff tecnico, a un certo punto della loro carriera, sentano il bisogno di prendere delle decisioni personali ed è giusto che abbia la libertà di farlo. Al momento non ho novità, ma è chiaro che lui ha le porte aperte".

Scaloni ha raccontato la chiacchierata con l'ex difensore dell'Inter: "Quando l'anno scorso mi ha comunicato che sarebbe rimasto fino al Mondiale, era sottinteso che dopo il torneo avrebbe potuto prendere un'altra strada. Quindi non ci sarà alcun problema". Il CT non ha negato che l'addio di Samuel sarebbe una grande perdita per l'Argentina: "Vedremo come organizzarci in sua assenza. Ma, prima di ogni altra cosa, rimane un amico e gli augurerò sempre il meglio".

SU LAUTARO MARTINEZ - L'allenatore dell'Argentina ha poi parlato del nuovo capitano e dei suoi vice: "La fascia da capitano andrà al Cuti Romero, seguendo l'ordine gerarchico dietro a Leo e Otamendi. Il vice capitano sarà Emiliano Martínez, seguito da Lautaro come terza scelta".

Infine Scaloni ha parlato del rinnovo: "Ci incontreremo per vedere se possiamo andare avanti. La volontà c'è da entrambe le parti. Cercheremo di riparlarne nei prossimi giorni e si tratterà di raggiungere un accordo. L'importante è che la voglia ci sia".