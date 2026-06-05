Ufficiale Inter, Aleksandar Stanković torna in nerazzurro

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L'Inter riaccoglie Aleksandar Stanković: i nerazzurri hanno esercitato il diritto di riacquisto dal Club Brugge per il classe 2005

Il centrocampo dell'Inter accoglie un ritorno. Il club nerazzurro ha infatti formalizzato l'esercizio del diritto di riacquisto per Aleksandar Stanković, prelevato a titolo definitivo dal Club Brugge. Per il classe 2005, che ha già dimostrato ottime qualità tecniche e tattiche, si apre dunque una nuova fase in nerazzurro, con un legame che si proietta verso il futuro.

I DETTAGLI DELL'ACCORDO - Il giovane centrocampista ha siglato un contratto di lunga durata, che legherà il giocatore all'Inter a partire dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2031, confermando la volontà della società di puntare fermamente sul suo talento.

IL COMUNICATO - "FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato il diritto di riacquisto per Aleksandar Stanković dal Club Brugge. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2031".