Inter, Aleksandar Stanković torna in nerazzurro
Il centrocampo dell'Inter accoglie un ritorno. Il club nerazzurro ha infatti formalizzato l'esercizio del diritto di riacquisto per Aleksandar Stanković, prelevato a titolo definitivo dal Club Brugge. Per il classe 2005, che ha già dimostrato ottime qualità tecniche e tattiche, si apre dunque una nuova fase in nerazzurro, con un legame che si proietta verso il futuro.
I DETTAGLI DELL'ACCORDO - Il giovane centrocampista ha siglato un contratto di lunga durata, che legherà il giocatore all'Inter a partire dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2031, confermando la volontà della società di puntare fermamente sul suo talento.
IL COMUNICATO - "FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato il diritto di riacquisto per Aleksandar Stanković dal Club Brugge. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2031".