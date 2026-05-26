Inter, Bonny: “Una stagione speciale. Vissuti momenti che sognavo da bambino”

vedi letture

L’attaccante nerazzurro racconta a Sky Sport il suo primo anno a Milano chiuso con Scudetto e Coppa Italia

Alla sua prima stagione con la maglia dell’Inter dopo l’esperienza al Parma, Ange-Yoan Bonny ha vissuto un’annata subito ricca di successi. L’attaccante nerazzurro ha infatti conquistato Scudetto e Coppa Italia, inserendosi in un gruppo vincente e confermandosi una risorsa preziosa nelle rotazioni offensive.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Bonny ha raccontato le sensazioni di una stagione che ha superato anche le aspettative iniziali, tra crescita personale e obiettivi già proiettati al futuro.

“UNA BELLA STAGIONE, ORA VOGLIO CONTINUARE COSI’” - “Sono molto contento, è stata una bella stagione e speriamo di continuare cosi. Adesso ci si riposa un po’ prima di tornare a fare le cose serie”. Una stagione che, come racconta lo stesso attaccante, è andata oltre le previsioni: “Non so se me l’aspettavo così, sicuramente mi ha lasciato dei bei momenti che sognavo da bambino e questo mi dà ancora più fame per la prossima stagione”.

IL LAVORO CON CHIVU E LA CRESCITA IN NERAZZURRO - Fondamentale anche il ruolo dello staff tecnico nella sua integrazione: “Chivu? E’ stato molto importante per farmi integrare al meglio, nel dare fiducia a me e alla squadra e lo ringraziamo per tutto ciò che ha fatto”. Bonny ha poi sottolineato la difficoltà di ritagliarsi spazio in un attacco di alto livello: “E’ stato difficile ma è il nostro mestiere e se giochi nell’Inter devi essere così”.

“VOGLIO MIGLIORARE OGNI ANNO” - Lo sguardo è già rivolto al futuro: “Dalla prossima stagione mi aspetto di fare quello che abbiamo fatto quest’anno e si deve fare meglio ogni anno. Ricordo di quando sono arrivato in Italia ed è bello vedere quello che sono riuscito a fare”. Infine, un pensiero personale legato alla sua storia e ai suoi idoli: “Sono stato bambino e ho avuto i miei sogni e i miei idoli come Ronaldo e Drogba, sono stato al posto dei bambini e cerco di essere gentile con loro perché so cosa provano nel vederci”.