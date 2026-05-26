Lazio, accordo per la risoluzione del contratto con Sarri

vedi letture

Il club biancoceleste ha trovato l'accordo per la risoluzione con l'allenatore, che si prepara alla nuova esperienza sulla panchina dell'Atalanta.

La Lazio e Maurizio Sarri sono pronti a salutarsi: le parti hanno trovato un accordo per la risoluzione del contratto dell'allenatore e del suo staff. Tornato in biancoceleste lo scorso giugno, l'ex Napoli e Juventus aveva firmato un contratto fino al 2027, ma la sua seconda avventura alla Lazio è durata appena un anno. Come raccontato nei giorni scorsi (QUI la notizia), infatti, è fatta per il suo passaggio all'Atalanta, dove prenderà il posto di Raffaele Palladino.

A Bergamo Sarri ritroverà Cristiano Giuntoli (pronto a insediarsi come prossimo ds nerazzurro), con cui ha collaborato proprio al Napoli, quando il dirigente ricopriva il ruolo di direttore sportivo. Sarri lascia dunque il club biancoceleste dopo una stagione: al suo posto la Lazio ha scelto di puntare su Gennaro Gattuso, che è pronto a firmare un contratto biennale.

L'ex CT dell'Italia, come raccontato, si prepara perciò a una nuova avventura dopo aver lasciato la panchina della Nazionale a seguito della mancata qualificazione ai Mondiali.