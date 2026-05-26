Lazio, accordo per la risoluzione del contratto con Sarri

Lazio, accordo per la risoluzione del contratto con SarriTUTTOmercatoWEB.com
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Ieri alle 23:27News Calcio
di Gianluca Di Marzio
Il club biancoceleste ha trovato l'accordo per la risoluzione con l'allenatore, che si prepara alla nuova esperienza sulla panchina dell'Atalanta.

La Lazio e Maurizio Sarri sono pronti a salutarsi: le parti hanno trovato un accordo per la risoluzione del contratto dell'allenatore e del suo staff. Tornato in biancoceleste lo scorso giugno, l'ex Napoli e Juventus aveva firmato un contratto fino al 2027, ma la sua seconda avventura alla Lazio è durata appena un anno. Come raccontato nei giorni scorsi (QUI la notizia), infatti, è fatta per il suo passaggio all'Atalanta, dove prenderà il posto di Raffaele Palladino.

A Bergamo Sarri ritroverà Cristiano Giuntoli (pronto a insediarsi come prossimo ds nerazzurro), con cui ha collaborato proprio al Napoli, quando il dirigente ricopriva il ruolo di direttore sportivo. Sarri lascia dunque il club biancoceleste dopo una stagione: al suo posto la Lazio ha scelto di puntare su Gennaro Gattuso, che è pronto a firmare un contratto biennale.

L'ex CT dell'Italia, come raccontato, si prepara perciò a una nuova avventura dopo aver lasciato la panchina della Nazionale a seguito della mancata qualificazione ai Mondiali.